RTBF lance "RTBF & vous", un espace numérique dédié aux publics

Lors des phases de conception, la RTBF a constaté que l’appellation "RTBF Entreprise" n’évoquait rien pour les utilisateurs. Le nom "RTBF & vous", proposé lors des groupes de travail, a en revanche recueilli la majorité des adhésions. Les tests UX ont mis en évidence trois points clés : une volonté d’ouverture et de transparence, une navigation simple guidée par profils et une offre de services complète.

La plateforme offre aux citoyens la possibilité d’explorer l’organisation sous différents angles. Elle permet de s’inscrire à des visites, de participer à des émissions ou encore d’échanger directement avec des équipes. Cette ouverture vise à renforcer le dialogue et à donner une vision claire des enjeux de gouvernance et de missions de service public.