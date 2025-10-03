La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 3 Octobre 2025 - 08:10

RTBF lance "RTBF & vous", un espace numérique dédié aux publics


La RTBF a dévoilé "RTBF & vous", un nouvel espace numérique destiné à renforcer le lien entre le média public et ses publics. Ce portail propose trois parcours distincts (Public, Éducation et Pro) afin d’apporter clarté et services ciblés. Objectif : offrir transparence, compréhension des missions et accès direct aux initiatives de l’entreprise.



La RTBF souligne que "RTBF & vous" est le résultat d’un processus collectif mobilisant ses collaborateurs. L’ambition est de proposer un lieu unique permettant de comprendre les missions de service public, l’histoire de l’entreprise et son actualité. Le site est complémentaire de RTBF Actus et bénéficie des compétences internes déjà mises en œuvre pour les plateformes d’information.
Le site s’organise autour de trois profils : Public, Éducation et Pro. Cette segmentation vise à offrir une navigation claire et adaptée. L’espace Public propose des informations générales sur l’organisation, ses missions et ses coulisses. L’espace Éducation met à disposition des ressources pédagogiques. L’espace Pro, destiné aux acteurs culturels et médiatiques, donne accès aux appels à projets, marchés publics, communiqués de presse et opportunités de partenariat.

Lors des phases de conception, la RTBF a constaté que l’appellation "RTBF Entreprise" n’évoquait rien pour les utilisateurs. Le nom "RTBF & vous", proposé lors des groupes de travail, a en revanche recueilli la majorité des adhésions. Les tests UX ont mis en évidence trois points clés : une volonté d’ouverture et de transparence, une navigation simple guidée par profils et une offre de services complète.
La plateforme offre aux citoyens la possibilité d’explorer l’organisation sous différents angles. Elle permet de s’inscrire à des visites, de participer à des émissions ou encore d’échanger directement avec des équipes. Cette ouverture vise à renforcer le dialogue et à donner une vision claire des enjeux de gouvernance et de missions de service public.

Tags : Belgique, portail, RTBF



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


