RTBF Auvio, gratuit pour tous ses utilisateurs belges partout dans l'UE

Les utilisateurs pourront alors profiter pleinement de tous les contenus audios et vidéos de la RTBF, à la fois sur Auvio et sur les autres sites de la RTBF : films, séries, journaux télévisés, événements sportifs, divertissements,… Pour rappel, l’accès à RTBF Auvio, en Belgique et dans tous les pays de l’Union Européenne nécessite la création d’un compte d’utilisateur gratuit et sécurisé. À noter qu’à l’étranger, pour s’assurer que les utilisateurs soient bien des résidents belges (obligation imposée par le "Règlement Européen relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenus en ligne dans le marché intérieur"), leur adresse postale et numéro de téléphone belge leur seront demandés.





Un SMS contenant un code leur sera envoyé sur ce même numéro lors de leur première authentification à Auvio. Ce code devra être encodé une seule fois pour pouvoir accéder aux contenus digitaux.