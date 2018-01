RNT : le point sur le développement en France

Avant l’initialisation du plan des nœuds et des arcs, plusieurs opérations déjà engagées doivent être poursuivies annonce le CSA comme "la validation des sites pour les multiplex autorisés sur les allotissements étendus et locaux de la zone de Lille, le démarrage des émissions étant prévu en avril 2018". Même séquence pour les zones de Lyon et Strasbourg avec quelques mois de décalage, "le démarrage étant prévu au plus tard en septembre 2018". En janvier 2018, le CSA procèdera à la sélection des candidatures à la suite de l’appel portant sur les zones de Rouen et Nantes. Enfin, au premier trimestre 2018, le régulateur devrait s'atteler au lancement d’un appel portant sur "les zones de Bordeaux et Toulouse, ainsi que sur la ressource qui sera rendue disponible à Paris, Marseille et Nice après réaménagement des multiplex".