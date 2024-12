RMC performe sur les supports numériques

En 2024, RMC affirme son leadership sur les supports numériques en devenant la première radio généraliste de France selon l’étude Global Radio publiée par Médiamétrie. Avec 807 000 auditeurs quotidiens sur les plateformes digitales, la station démontre sa capacité à capter un public de plus en plus connecté.Cette performance est le fruit d’une stratégie d’adaptation réussie face à l’évolution des modes de consommation, où l’écoute sur smartphones, tablettes et ordinateurs prend une part grandissante dans les habitudes des auditeurs. Le digital représente aujourd’hui 33% du volume total d’écoute de RMC, soulignant l’importance croissante des supports numériques dans le paysage radiophonique.