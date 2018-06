RMC performe sur le digital

RMC établit ainsi un nouveau record historique d’audience avec près de 19.5 millions de sessions d’écoutes actives en France sur les supports numériques (application, site internet…), avec une progression de 46% en un an (mai 2017). Ainsi, et pour la première fois de l’histoire de ce classement initié en 2013, RMC devient la première radio de France en écoute sur le digital devant France Inter et France Info. Précisément, RMC génère 19 480 424 écoutes actives depuis la France pour 22 374 834 écoutes actives à l'international. En mai dernier, RMC a enregistré 9 922 459 heures d'écoutes pour une durée d'écoute moyenne de 26 min 36 (lire ICI ) Des chiffres que la station devrait logiquement confirmer en juin avec son imposante couverture de la Coupe du monde."Ces bons résultats démontrent une nouvelle fois, grâce à ses programmes et à ses personnalités, l’attractivité exceptionnelle de RMC sur tous ses supports de diffusion et modes de consommation" explique cet après-midi la station de NextRadioTV.