RMC organise Le Grand Prix des Maires

Cette année, le "Grand Prix des Maires" est soutenu par Alain Marschall et Olivier Truchot avec l'émission Les Grandes Gueules de 9h à 12h sur RMC et RMC Story. Face à la situation sanitaire inédite, les maires sont en première ligne et jouent un rôle majeur, notamment pour informer et protéger leurs concitoyens. L’esprit d’innovation pour créer de réels élans de solidarité, préserver des vies, mais également sauvegarder des emplois (commerçants, artisans…) essentiels à l’économie française, sera plus que jamais valorisé et récompensé pour cette édition du "Grand Prix des Maires".