RMC offre un "job de rêve" à un auditeur

Pour la première fois, RMC confiera son compte Instagram RMC Sport au grand public. Le futur Instagrameur aura pour mission d’être en immersion totale au sein de RMC Sport : les coulisses de la rédaction, les directs des matchs, les débriefs, les indiscrétions de la Dream Team Foot, les meilleurs moments de la journée… Jusqu’au dimanche 20 mai, les candidats doivent poster une vidéo en public sur leur compte Instagram en l’accompagnant du hashtag #Job2ReveRMC et déposer leur candidature via le formulaire sur RMCSport.fr. La semaine du 21 mai, le jury, composé de la rédaction et de la Dream Team RMC Sport, se réunit pour retenir cinq candidats.