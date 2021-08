RMC : les temps forts de la nouvelle saison

"Entourée de fortes têtes et de chroniqueurs déterminés à faire bouger les lignes, Apolline de Malherbe dirigera une matinale qui lui ressemblera : professionnalisme, conviction et empathie. Jean-Jacques Bourdin présentera son interview politique de 8h35, le rendez-vous incontournable de l’élection présidentielle. RMC, c’est aussi un forum de liberté ouvert à chacun. Alain Marschall et Olivier Truchot se sont entourés de nouvelles "Grandes Gueules" plus régionales, plus jeunes, plus impertinentes. À midi, Estelle Denis promet un rendez-vous où "On ne va pas se mentir". Tout est bon : politique, économie, santé mais aussi télévision pour nourrir des débats où la décontraction doit régner".

Cette saison, RMC proposera neuf heures d’information en simultané Radio/TV (sur RMC Story, Canal 23 et BFMTV) du lundi au vendredi.