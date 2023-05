RMC désormais accessible à Angers sur 94.0

"Je suis fier de vous annoncer l’arrivée de RMC à Angers. L’ouverture d’une fréquence reste toujours une aventure riche de rencontres et d’échanges. Nous avons hâte de vous rencontrer et nous avons à cœur de vous convaincre que RMC est bien plus qu’une radio" a indiqué Karim Nedjari, directeur général de RMC – RMC Sport. La fréquence 94.0 est active depuis ce lundi matin.

"RMC, radio proche de ses auditeurs, est impatiente de rencontrer les quelque 300 000 personnes concernées et souhaite, aux Angevins, la bienvenue sur ses ondes. RMC est la 4e radio généraliste de France. Elle propose des émissions qui s’organisent autour de deux grands pôles éditoriaux que sont l’information générale et le sport" indique, par ailleurs, un communiqué.