RMC célèbre la victoire des Bleus avec 29 heures d’antenne non-stop

Depuis le coup de sifflet final, RMC fête la victoire et lance un marathon célébrant ce sacre historique. Jusqu’au bout de la nuit, un suivi permanent des envoyés spéciaux est assuré pour récolter les premières impressions et réactions des supporters en France et en Russie. Dès ce lundi, RMC suit pour les auditeurs le retour des Bleus avec ses envoyés spéciaux RMC Sport dépêchés dans toutes les villes de France qui se mobilisent pour témoigner des festivités dans tout le pays. Pendant toute la journée, les shows de RMC retracent avec de nombreux invités la performance de l’Équipe de France durant cette Coupe du monde, depuis son premier match de poule jusqu’à sa victoire en finale.