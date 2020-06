RMC annonce le départ de Jean-Jacques Bourdin de la matinale

"Dans la perspective de l’élection présidentielle, d’un commun accord, à la fin de cette saison 2020, alors que le groupe met en oeuvre son projet de reconquête, Jean-Jacques Bourdin et la direction d’Altice Média ont décidé de donner la priorité au premier rendez-vous politique télé et radio de France, "Bourdin Direct", dont l’audience n’a cessé de croître depuis sa création. Pour s’y consacrer, notamment en prévision de 2022, Jean-Jacques Bourdin cessera de présenter la matinale RMC/ RMC Découverte et poursuit son rendez-vous incontournable qu’est devenu l’interview politique de 8h35 sur RMC / BFMTV, le premier rendez-vous politique TV/ Radio de France" précise encore ce communiqué...