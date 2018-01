RMC : "Radio Brunet" offre "60 min de gloire" à un auditeur

Jusqu'au vendredi 19 janvier, les auditeurs peuvent envoyer leur candidature à l’équipe de "Radio Brunet" via le site RMC.fr. Dans une courte vidéo, les participants doivent présenter et défendre leur projet. Cinq candidats seront retenus, et viendront chacun à leur tour le promouvoir à l’antenne. Du 22 au 25 janvier, chaque jour, les auditeurs voteront sur RMC.fr pour le projet le plus ambitieux et le plus audacieux. Le lundi 29 janvier, les deux candidats qui auront recueilli le plus de votes s’affronteront en direct lors d’une "battle" durant les "3 Minutes de Gloire". Le mardi 30 janvier, le gagnant plébiscité par les auditeurs de RMC, sera dévoilé en direct par Éric Brunet. Enfin, le vendredi 2 février, l'émission "Radio Brunet" débarquera chez le gagnant pour lui "60 Minutes de gloire" entre 14h et 15h.