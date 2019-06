RMC : Daniel Riolo et Jérôme Rothen suspendus

Une affaire qui a provoqué de vives réactions, notamment celle de la ministre en charge de l'égalité des hommes et des femmes qui a saisi le CSA. "Au-delà de leur bêtise crasse, de leur méchanceté notoire et de leur méconnaissance de la culture du viol, ils offensent les femmes (et par ailleurs nuisent à l’image du foot)", a écrit Marlène Schiappa dans un tweet. "Je pense à toutes les femmes qui hésitent à dénoncer/porter plainte après avoir été violées ou agressées sexuellement et qui craignent ce type de remarques", a ajouté la ministre.

Malgré les excuses des deux chroniqueurs dimanche soir sur sur Twitter, la direction de RMC a décidé de les suspendre d'antenne, que ce soit des émissions de sport ou de celle des "Grandes Gueules" dans laquelle intervient Daniel Riolo. "On est évidemment opposés à de tels propos. On leur a demandé de s’excuser, ce qu’ils ont fait. On a entendu l’intervention de Marlène Schiappa (auprès du CSA). Ils sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Je les verrai dans la semaine", a déclaré Laurent Eichinger, directeur général de RMC Sport.

La Société des journalistes de RMC a indiqué dans un communiqué à l’AFP qu’elle "condamne fermement ces propos sexistes et injurieux" qu’elle trouve « dommageables pour la crédibilité et l’image de RMC"