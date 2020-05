RMC/BFM : bilan des podcasts originaux et nouveaux contenus dans "Des Ondes Vocast"

Le podcast BFMTV dédié aux jeunes enfants 'Les dents et dodo' cartonne également : ses téléchargements ont été multipliés par 7 pendant le confinement. RMC propose un ensemble d'émissions sur différents sports : Basket Time, Court n°1, Chasse Neige, Pro Gamer, RMC Fighter Club, J’aime courir, et Grand plateau. Les audiences de ces podcasts de niche sont plus confidentielles que les déclinaisons de l'After Foot, mais les résultats sont encourageants. A noter que des publicités plus spécifiques aux thématiques est intégrée aux contenus, comme le sponsoring TCL pour 'Basket Time'. Anecdote surprenante : les écoutes s'opèrent majoritairement sur les supports propriétaires (sites et applications RMC / BFMTV), moins significativement sur les plateformes de streaming externes.Concernant les projets à venir, un nouveau podcast sur les faits divers est prévu d'ici l'été 2020. Il est aussi question de créer d'autres déclinaisons de l'After Foot, ainsi que de proposer des contenus originaux pour BFM Business. Malgré l'arrêt du flash audio de BFMTV, renouvelé toutes les heures et conçu spécifiquement pour les enceintes connectées, les équipes réfléchissent à proposer de nouvelles expériences sur les assistants vocaux . Des Ondes Vocast est un podcast sur le monde de la radio (actualités, innovation et archives).