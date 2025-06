RMC BFM ADS dévoile ADésia, son assistant IA

ADésia se positionne comme "un agent conversationnel qui écoute, comprend et oriente les clients vers les meilleures solutions. Grâce à son intelligence artificielle avancée, ADésia identifiera et proposera des solutions adaptées, permettant de découvrir l'étendue des offres tv, radio et digitales de RMC-BFM, avant de les rediriger vers le commercial le plus qualifié".

ADésia repose sur une combinaison de technologies avancées pour offrir "une solution intelligente, fiable et intuitive. Elle s’appuie sur un LLM, une IA capable de comprendre et générer du texte en langage naturel et sur la méthode RAG qui permet d’extraire des informations pertinentes depuis une base de données et ainsi fournir des réponses précises et contextualisées".