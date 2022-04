RMC : 3.2 millions d'auditeurs quotidiens

RMC affiche par ailleurs de belles progressions sur la vague janvier-mars 2022. Vincent Moscato transforme l’essai avec "Le Super Moscato Show" qui augmente en PDA de +10% en un an (5.5% de PDA) et réunit près d’ un million d’auditeurs. De son côté, Jérôme Rothen continue de s’enflammer dans "Rothen s’enflamme", émission qui affiche une belle progression avec 600 000 auditeurs (+22% en un an). RMC conforte ainsi sa place de 2e radio généraliste privée sur les 13 ans et plus.

Par ailleurs, grâce à ses émissions "Apolline Matin", "Les Grandes Gueules" et "Estelle Midi" (entre 6h et 15h), RMC Story (sur le canal 23) réunit 2.2 millions de téléspectateurs.