RFM Winter Week : du 11 au 15 mars à Avoriaz

Au programme de cette semaine de ski, 4 concerts sur les pistes de la station, 1 soirée RFM Night Fever (le célèbre programme clubbing de la station mixé par Pat Angeli) et Le 17-20, animé par Pat Angeli et Marie-Pierre Schembri, en direct et en public tous les jours. Ajoutez également des concerts avec Zaz, Joyce Jonathan (le 11 mars à 18h30 sur la piste des Dromonts), Jérémy Frerot et Zazie (le 12 mars en live à 18h30 sur la piste des Dromonts), Alex Hepburn et Diva Faune (le 13 mars en live à 18h30 sur la piste des Dromont) ainsi que Slimane et les Cats on Trees (le 15 mars en live à 18h30 sur la piste des Dromonts). Une soirée "RFM Night Fever" est également annoncée à La Cabane, le 14 mars de 16h30 à 18h.



Des auditeurs, venus des 4 coins de la France, feront également partie du voyage pour ces "cinq jours de glissade musicale". Tous ces événements seront entièrement gratuits et ouverts à tous.