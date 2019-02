RFI : un podcast natif consacré aux sujets d’éducation

Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer ? Les enfants peuvent-ils perdre l’envie de jouer ? Pourquoi les enfants ont-ils aussi besoin de s’ennuyer ? sont quelques-unes des interrogations au programme des 5 premiers numéros disponibles sous la forme de podcasts. Cette chronique est présentée par Marie-Rose Moro, psychiatre pour enfants et d'adolescents et psychanalyste, Docteur en médecine et en sciences humaines. De formation philosophique, elle est aussi écrivaine.

Son podcast "Parents, Enfants, d’ici et d’ailleurs" sera également diffusé tous les vendredis dans l’émission d’Emmanuelle Bastide "7 milliards de voisins" diffusée à 11h10.