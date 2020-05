RFI lance le 2e Prix des jeunes écritures RFI-AUF

L’objectif de ce jeu de création littéraire est de promouvoir l’écriture et la lecture du français à travers la littérature courte. Il est aussi de découvrir de nouveaux talents et de donner une chance aux passionnés d’écriture et de littérature de se révéler à eux-mêmes et à leur public. Ce concours est ouvert aux jeunes francophones du monde entier, âgés de 18 à 29 ans et inscrits dans l’un des 990 établissements membres de l’AUF à travers le monde. Pour participer, les candidats doivent soumettre, au plus tard le 17 mai, un récit de fiction de 8000 caractères maximum (espaces compris) qui devra obligatoirement débuter par l'incipit : "Suis-je dans le noir ou ai-je les yeux fermés ? Peut-être les deux". Il s’agit de la première phrase du roman les Mille maisons du rêve et de la terreur (Éditions P.O.L) de Atiq Rahimi, Prix Goncourt et président du jury de l’édition 2020 du Prix des jeunes écritures RFI-AUF.