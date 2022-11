RFI et France 24 rassemblent 61.6% de la population en Guinée

Ces très bons résultats sont complétés par une progression de l’audience numérique des deux médias au premier semestre 2022 en Guinée. RFI enregistre une moyenne de 286 000 de visites mensuelles (+4% vs S1 2021) et 328 000 vidéos vues sur YouTube (+98% vs S1 2021), tandis que France 24 atteint 129 000 de visites mensuelles (+26% vs S1 2021) et 2,8 millions de vidéos vues sur YouTube (+91% vs S1 2021).