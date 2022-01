RFI : "SessionLab" en audio 3D

Hortense Volle s’invite à domicile ou dans un lieu porteur de sens (studio, salle de spectacle...) et, avec l’enthousiasme qui la caractérise, prend le temps de converser avec des artistes qui s'inscrivent dans l’actualité récente aussi bien que dans la mémoire vivante. Depuis "L’Afrique enchantée" (France Inter) et sa chronique enjaillée, Hortense n'a de cesse d'explorer, en musique, les cultures du monde pour le magazine en ligne PAM et pour plusieurs magazines de RFI ("Couleurs Tropicales", "Vous m’en direz des nouvelles"). Elle écrit également pour le site RFI Musique.

L'émission "SessionLab" se positionne comme "une conversation en toute intimité et en audio 3D avec les artistes qui font les musiques actuelles du monde".