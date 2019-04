RCF : un site appelle aux financements des projets

"Le développement de l’autofinancement est un enjeu chaque année plus important pour les radios du réseau RCF qui vivent essentiellement de la générosité de leurs auditeurs. La plateforme RCF permet de présenter en un lieu unique des projets concrets et incarnés par des équipes de salariés et bénévoles enthousiastes et impliquées. Les besoins des radios RCF sont nombreux (financement de matériel, création de nouvelles émissions…). Le crowdfunding offre une formidable alternative à la levée de fonds traditionnelle. Il touche un public sensible aux projets d’une radio de proximité qui cherche à faire entendre une voix différente dans le paysage médiatique" explique Ingrid Blanchard, directrice de la communication et du marketing RCF.