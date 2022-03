RCF solidaire avec l'Ukraine

Par ailleurs, en solidarité avec toutes les victimes de la guerre, en Ukraine, en Syrie, au Sahel ou ailleurs, RCF invite ses auditeurs à prendre une minute de prière ou de recueillement (à retrouver dès lundi 21 mars tous les jours à 12h30, jusqu'à Pâques) pour demander plus de paix et de fraternité dans notre monde. Les auditeurs peuvent aussi consulter un dossier "Ukraine" ainsi que toute une programmation spéciale disponible sur rcf.fr : interviews, débats, témoignages, analyses... autour de thématiques comme la fraternité, la solidarité, l’histoire ou encore la politique.

Enfin, grâce au réseau RCF de 64 radios locales, le réseau met en avant des initiatives locales solidaires en France et en Belgique, ainsi que des témoignages et interviews.