RCF se lance en DAB+ à Lyon et à Strasbourg

Ces lancements à Lyon (zone qui couvre aussi l’Ain et le Nord de l’Isère) et à Strasbourg s’inscrivent dans une stratégie plus globale de tout le réseau RCF dans le DAB+. En novembre dernier, les radios locales RCF se sont ainsi portées candidates sur 11 allotissements DAB+ et cette dynamique se poursuivra sur les nouveaux appels que lancera le CSA en 2019.