RCF met La Fontaine dans un podcast

Dans une volonté de solidarité avec le monde de la culture, bousculé en ces périodes de crise sanitaire, et particulièrement pour les jeunes qui s'engagent dans cette voie, RCF a souhaité apporter son soutien.

Alors qu’en 2021, nous fêtons les 400 ans de la naissance de Jean de la Fontaine, Stéphanie Gallet, rédactrice en chef chargée de la culture et des questions de société sur RCF, a demandé à 13 jeunes comédiens, tout juste diplômés de l’ENSATT, la grande école d’art dramatique, de faire entendre leur voix et les mots de La Fontaine sur RCF. Ils ont chacun choisi une fable, célèbre ou méconnue, et nous invitent à découvrir leur interprétation...