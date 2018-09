RCF compte sur sa matinale "nouvelle formule"

LLPR - Comment se présente cette saison 2018-2019 ?

LD - Après un été riche d'un beau tour de France de hauts lieux et rassemblements spirituels, je crois que toutes nos équipes ont rejoint leur radio et sont sur le pont ! Parmi les axes forts, nous poursuivons le travail sur la Matinale RCF dont la nouvelle formule, lancée en janvier, commence à bien prendre sa place. Son animatrice, Stéphanie Gallet, a renouvelé une partie des intervenants, les radios locales ont une présence rythmée et très qualitative entre 7h et 9h et nous proposerons le podcast vidéo du Grand Invité chaque matin. Pour le reste de la grille, l'animation des tranches évolue, avec notamment une nouvelle tranche d'info positive à 12h30 que nous avons intitulée "Ca fait du bien", portée par Melchior Gormand, un jeune animateur talentueux ! Et parmi les nouvelles émissions hebdo de la rentrée, "Enfin une bonne nouvelle", portée par Béatrice Soltner, une des stars de notre antenne, pour aider à saisir la puissance du texte de l'Évangile et "Au pied de la lettre", 55 min avec ceux qui font l'actualité littéraire par le brillant Christophe Henning.