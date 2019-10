RCF Nord de France devient RCF Hauts de France

Dans le même temps, et par souci de cohérence avec son projet régional, RCF Nord de France a changé de nom pour devenir RCF Hauts de France. En effet, la radio continue son déploiement géographique grâce au nouveau mode de diffusion numérique (DAB+). Après un premier émetteur à Villeneuve d’Ascq, un nouvel émetteur DAB+, situé à Bouvigny-Boyeffles (62), lui permet depuis le 27 septembre 2019 de couvrir la région d’Arras, Lens, Béthune et Douai et d’accroître ainsi son bassin de population.

Par ailleurs, au mois de novembre prochain, la radio associative se portera également candidate pour obtenir l’autorisation d’émettre en DAB+ sur la région d’Amiens et de Saint-Quentin.