RCF Hauts-de-France organise son Radio Don

Malgré les confinements successifs, les équipes de RCF (salariés et bénévoles) se réinventent et se mobilisent chaque jour pour être présents auprès des plus fragiles et accompagner ses auditeurs à traverser cette période d’incertitude et, pour certains, de solitude. Afin de préserver son indépendance et la qualité de ses programmes, RCF Hauts-de-France limite la publicité et a donc recours principalement aux dons pour boucler son budget annuel de 500 000 euros or, moins d’un auditeur sur dix est donateur.