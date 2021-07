Afin d’obtenir des éléments de réponse à la question "Quelle place pour les femmes dans les podcasts ?", Marguerite de Rodellec et Anca Petre, co-fondatrices de MedShake Studio, studio de podcast spécialisé dans la santé, et Anastasia de Santis formatrice podcast, productrice et animatrice de podcasts indépendants (De vraies vies, Les Coulisses du Podcast, Les Nouvelles Voix) ont décidé de mener une enquête. L’objectif : sonder les personnes qui écoutent des podcasts et les podcasteuses et podcasteurs, et publier un baromètre dédié. "Nous souhaitons fédérer la communauté des auditeurs et des podcasteurs autour de ce sujet important, et donner plus de place aux femmes et à leurs voix dans les médias et ce, dans un objectif d'égalité" souligne un communiqué.