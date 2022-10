Quel bien-être dans les métiers de la communication ?

Objectif : prendre le pouls de notre société en matière de bien-être professionnel et proposer les outils de prévention adéquats aux entreprises et à leurs collaborateurs.

L’équation est simple : une meilleure santé mentale conditionne le bien-être nécessaire au salarié pour mieux s’investir dans son travail. 91% des RH répondent que la santé mentale des salariés a une influence sur leurs performances et 83% des répondants estiment qu’une entreprise avec une culture ouverte, où les gens osent partager les hauts et les bas, est plus performante. Motivation accrue, productivité en hausse, investissement plus important, autonomie, prise d’initiative, etc. Les bénéfices sont nombreux...