Quand un podcast contribue à résoudre un meurtre

En 1998, Sherry Crandell, infirmière et mère de trois enfants, avait été retrouvée violée et assassinée dans son bureau du Prince George’s County Medical Center, à Cheverly. Restée sans réponse pendant près de trois décennies, l’affaire vient d’être résolue : les autorités du Maryland ont identifié Edward Watts, alias Baari Shabazz (décédé en 2019) comme l’auteur du crime. Cette conclusion a été rendue possible grâce aux récentes avancées en généalogie génétique judiciaire, méthode d’enquête combinant bases ADN et arbres familiaux.
Diffusée en 2021, la saison 2 du podcast "American Nightmares : Murder in a Safe Place" réexaminait l’affaire, retraçait la quête de vérité de la famille Crandell et soulignait les failles de l’enquête initiale.
Le fils de la victime, Darren Crandell, confie : "Le FBI m’a dit que l’équipe de généalogie avait écouté le podcast et que cela les avait remotivés à poursuivre l’enquête". Pour Paul Wagner, animateur du podcast et journaliste d’investigation à WTOP News, "C’est profondément gratifiant de savoir que notre travail a pu contribuer à faire avancer une affaire qui méritait une conclusion".
Un épisode spécial pour marquer la résolution
À la suite de l’annonce officielle, Gamut Podcast Network et WTOP News ont publié un épisode spécial de American Nightmares revenant sur la résolution du dossier. Ce nouvel opus donne la parole à la famille Crandell et aux enquêteurs qui ont repris l’affaire.
Au-delà du fait divers, cette conclusion illustre la capacité des podcasts d’investigation à influencer la société : en maintenant la visibilité d’affaires anciennes, ils participent parfois directement à l’émergence de nouvelles preuves et à la recherche de justice.
