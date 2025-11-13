La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Jeudi 13 Novembre 2025 - 08:50

Quand un podcast contribue à résoudre un meurtre


Notez


Vingt-sept ans après le meurtre d’une infirmière dans le Maryland, les enquêteurs ont identifié le coupable grâce aux progrès de la généalogie génétique. L’affaire avait été relancée par le podcast d’investigation American Nightmares, produit par Gamut Podcast Network et WTOP News, qui avait ravivé l’intérêt du public et des autorités.



En 1998, Sherry Crandell, infirmière et mère de trois enfants, avait été retrouvée violée et assassinée dans son bureau du Prince George’s County Medical Center, à Cheverly. Restée sans réponse pendant près de trois décennies, l’affaire vient d’être résolue : les autorités du Maryland ont identifié Edward Watts, alias Baari Shabazz (décédé en 2019) comme l’auteur du crime. Cette conclusion a été rendue possible grâce aux récentes avancées en généalogie génétique judiciaire, méthode d’enquête combinant bases ADN et arbres familiaux.
Diffusée en 2021, la saison 2 du podcast "American Nightmares : Murder in a Safe Place" réexaminait l’affaire, retraçait la quête de vérité de la famille Crandell et soulignait les failles de l’enquête initiale. 

Le fils de la victime, Darren Crandell, confie : "Le FBI m’a dit que l’équipe de généalogie avait écouté le podcast et que cela les avait remotivés à poursuivre l’enquête". Pour Paul Wagner, animateur du podcast et journaliste d’investigation à WTOP News, "C’est profondément gratifiant de savoir que notre travail a pu contribuer à faire avancer une affaire qui méritait une conclusion".

Un épisode spécial pour marquer la résolution

À la suite de l’annonce officielle, Gamut Podcast Network et WTOP News ont publié un épisode spécial de American Nightmares revenant sur la résolution du dossier. Ce nouvel opus donne la parole à la famille Crandell et aux enquêteurs qui ont repris l’affaire.
Au-delà du fait divers, cette conclusion illustre la capacité des podcasts d’investigation à influencer la société : en maintenant la visibilité d’affaires anciennes, ils participent parfois directement à l’émergence de nouvelles preuves et à la recherche de justice.


Tags : American Nightmares, podcast, podcasts, True Crime



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


