Quand un podcast contribue à résoudre un meurtre

En 1998, Sherry Crandell, infirmière et mère de trois enfants, avait été retrouvée violée et assassinée dans son bureau du Prince George’s County Medical Center, à Cheverly. Restée sans réponse pendant près de trois décennies, l’affaire vient d’être résolue : les autorités du Maryland ont identifié Edward Watts, alias Baari Shabazz (décédé en 2019) comme l’auteur du crime. Cette conclusion a été rendue possible grâce aux récentes avancées en généalogie génétique judiciaire, méthode d’enquête combinant bases ADN et arbres familiaux.

Diffusée en 2021, la saison 2 du podcast "American Nightmares : Murder in a Safe Place" réexaminait l’affaire, retraçait la quête de vérité de la famille Crandell et soulignait les failles de l’enquête initiale.