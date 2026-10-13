Pyrénées FM : l'ultra-proximité au cœur d'une nouvelle saison tournée vers l'information

À Pyrénées FM, le direct reste une marque de fabrique. Accident, route bloquée, événement local ou information de dernière minute : l'auditeur peut appeler la station et être rapidement mis en relation avec l'animateur. « Quand l'auditeur appelle, c'est l'animateur qui décroche », explique la direction. Une proximité qui se traduira également par une nouvelle formule de la matinale, portée par le duo déjà bien connu des auditeurs, Valérie et Marc. Ils réveilleront les auditeurs dans la joie et la bonne humeur, depuis le studio mais aussi, ponctuellement, à l'occasion d'émissions délocalisées.

La radio poursuit parallèlement le développement de sa zone de diffusion. Pyrénées FM dispose aujourd'hui d'un réseau de 21 émetteurs, en FM et en DAB, allant de Bayonne à Perpignan, en passant par Toulouse et jusqu'en Andorre. La station travaille désormais à l'élargissement de cette couverture, avec une ligne directrice inchangée : rester un média de proximité.