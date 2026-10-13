Pyrénées FM : l'ultra-proximité au cœur d'une nouvelle saison tournée vers l'information

Pyrénées FM déploie son dispositif mobile au Trail des Pyrénées, avec un studio installé au plus près des participants et du public. Une illustration de la présence de la station sur les événements locaux. © Pyrénées FM
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À Pyrénées FM, le direct reste une marque de fabrique. Accident, route bloquée, événement local ou information de dernière minute : l'auditeur peut appeler la station et être rapidement mis en relation avec l'animateur. « Quand l'auditeur appelle, c'est l'animateur qui décroche », explique la direction. Une proximité qui se traduira également par une nouvelle formule de la matinale, portée par le duo déjà bien connu des auditeurs, Valérie et Marc. Ils réveilleront les auditeurs dans la joie et la bonne humeur, depuis le studio mais aussi, ponctuellement, à l'occasion d'émissions délocalisées.
La radio poursuit parallèlement le développement de sa zone de diffusion. Pyrénées FM dispose aujourd'hui d'un réseau de 21 émetteurs, en FM et en DAB, allant de Bayonne à Perpignan, en passant par Toulouse et jusqu'en Andorre. La station travaille désormais à l'élargissement de cette couverture, avec une ligne directrice inchangée : rester un média de proximité.
La radio poursuit parallèlement le développement de sa zone de diffusion. Pyrénées FM dispose aujourd'hui d'un réseau de 21 émetteurs, en FM et en DAB, allant de Bayonne à Perpignan, en passant par Toulouse et jusqu'en Andorre. La station travaille désormais à l'élargissement de cette couverture, avec une ligne directrice inchangée : rester un média de proximité.
Un média transfrontalier
Entreprise familiale, totalement indépendante et n'appartenant à aucun réseau, Pyrénées FM mise sur une équipe d'environ 25 personnes, dont 11 salariés, épaulés par de nombreux intervenants extérieurs et indépendants. Une force collective qui permet à la station de multiplier les présences sur le terrain, les regards et les voix à l'antenne. Une proximité qui porte ses fruits : pour la cinquième année consécutive, Pyrénées FM conserve sa position de première radio locale en Ariège, tout en enregistrant une progression de ses résultats.
Son implantation dépasse désormais les frontières françaises, puisque depuis deux ans, Pyrénées FM est partenaire de l'une des principales agences de communication des Pyrénées espagnoles, qui commercialise en exclusivité la marque Pyrénées FM en Catalogne espagnole et en principauté d'Andorre. Une ouverture qui confère à la station une dimension transfrontalière.
Son implantation dépasse désormais les frontières françaises, puisque depuis deux ans, Pyrénées FM est partenaire de l'une des principales agences de communication des Pyrénées espagnoles, qui commercialise en exclusivité la marque Pyrénées FM en Catalogne espagnole et en principauté d'Andorre. Une ouverture qui confère à la station une dimension transfrontalière.
Pyrénées FM installe régulièrement son studio mobile au pied des pistes des stations de ski. Une présence sur le terrain qui illustre sa volonté de proximité avec les acteurs des Pyrénées. © Pyrénées FM
Information, web et journalistes au plus près du terrain
Sur le terrain, la radio peut compter sur ses journalistes et ses correspondants en Ariège, dans l'Aude, les Pyrénées-Orientales et en Haute-Garonne. Depuis plus de trois ans, elle développe également son site d'information locale, devenu un véritable outil éditorial. Site internet et réseaux sociaux réunissent chaque mois plus de quatre millions de lecteurs.
Plus de vingt ans après sa création, Pyrénées FM entend ainsi continuer à faire « de la radio comme quand la radio faisait de la radio », tout en accordant une place croissante à l'information et à l'ultra-proximité. Pour cette nouvelle saison, la station veut plus que jamais être présente au plus près des Pyrénéens : dans les studios, sur la toile, mais aussi sur les routes, dans les communes et en direct avec ses auditeurs.
Plus de vingt ans après sa création, Pyrénées FM entend ainsi continuer à faire « de la radio comme quand la radio faisait de la radio », tout en accordant une place croissante à l'information et à l'ultra-proximité. Pour cette nouvelle saison, la station veut plus que jamais être présente au plus près des Pyrénéens : dans les studios, sur la toile, mais aussi sur les routes, dans les communes et en direct avec ses auditeurs.