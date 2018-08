Publicité : la radio en forte baisse

La publicité à la télévision (759 millions d'euros dans le trimestre) a progressé de 1.8% au global.

Le parrainage qui représente aujourd’hui 7.6% de la publicité télé a progressé de 32% au premier trimestre, 19% entre 2016 et 2017 alors que la publicité classique stagne ou presque.

La chute se poursuit pour la presse, avec 377 millions d'euros pour le trimestre, qui a perdu 9.6% de ces recettes alors qu’elle avait déjà perdu 5% le premier trimestre 2017. Les prévisions pour 2018 prévoient une perte de 6.3% pour le média papier. Dans le détail, la presse quotidienne nationale. A 31 millions d’euros sur le trimestre, elle souffre avec une perte de 14.5% dont -9.3% pour la pub commerciale et -34% pour les petites annonces.

Ce n’est pas mieux pour la presse quotidienne régionale. A 132 millions, pour le trimestre, elle perd autant que pour la presse nationale (-9.4%) mais un peu moins pour les petites annonces (-3.4%).

Les magazines dont le chiffre d’affaires est de 142 millions pour le trimestre ne va pas mieux avec -10%, -9% l’année dernière.

Les gratuits sont en mauvaise santé avec seulement 45 millions de chiffres d’affaires sur le trimestre, en baisse de 13.9%.

La publicité au cinéma est très faible avec seulement 21 millions au premier trimestre. Ce média reprend des couleurs avec +14.4% au premier trimestre alors qu’elle avait perdu -14.1% entre le 1er trimestre 2016 et 2017. Il n’est pas certains que les chiffres des entrées cet été permettent de confirmer la progression.

La publicité extérieure a perdu 1.5%, le courrier publicitaire -3.3%, le courrier publicitaire adresse perd 3.3% alors que la courrier dans adresse prend 1%

Si le marché publicitaire est mauvais, par contre le nombre d’annonceurs a progressé au premier trimestre de 7%, une hausse que l’on constate depuis plusieurs années.

Cette progression concerne surtout le digital qui représente 70%, des annonceurs, les ¾ sur le display et 1/3 sur le search. La distribution représente 15.4% des investissements publicitaires, 11.9% pour l’automobile, 9.3% pour le tourisme restauration.

A noter que la pub pour les automobiles a progressé de 20%, mais elle baisse de 9% dans la presse. Bonne progression pour ce secteur dans le digital et la pub extérieure.