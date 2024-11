"Public des Associatives 2025" : une mesure d’audience dédiée aux radios de catégorie A

Depuis son lancement, l’étude "Public des Associatives" est devenue un outil essentiel pour les radios de catégorie A, permettant de mesurer la notoriété et l’écoute de ces stations locales. Réalisée sur une période annuelle, de janvier à décembre, cette enquête porte sur les habitudes d’écoute de plus de 200 stations associatives à travers 90 départements.

Les résultats de l’étude, disponibles dès février de l’année suivante, permettent d’analyser différents niveaux d’audience (auditoire régulier, hebdomadaire et global), et sont segmentés par cibles sociodémographiques. Les radios souscriptrices qui couvrent plusieurs départements bénéficieront de données détaillées pour chaque zone, leur offrant une vision régionale de leur impact.