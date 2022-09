Prix Varenne : dernière ligne droite pour s'inscrire

L’organisation des prix 2022 est placée, comme depuis son origine, sous le parrainage de la figure tutélaire d’Alexandre Varenne, le fondateur du journal La Montagne. Et cette année, une innovation importante, par rapport aux années précédentes, a été introduite dans le règlement du concours. La Fondation Varenne a décidé de primer un reportage numérique dans la section de la PQR-PQD (Presse quotidienne régionale, presse quotidienne départementale) pour ainsi prendre en compte l’évolution des contenus et la diversification des supports des médias de proximité. Toutes les autres sections sont reconduites, elles ont pour objectif de valoriser les divers métiers des journalistes, reporters, au travers de l’écrit, de la vidéo et de la photo. Une place particulière est faite comme chaque année aux nouveaux venus dans la profession avec les "prix jeunes".