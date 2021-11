Près de 30 points de PDA pour Radio France

France Musique réalise 1.7% d’audience cumulée (944 000 auditeurs par jour) pour 1.5% de PDA et 101 min de durée d’écoute par auditeur. Par ailleurs, elle enregistre 2.4 millions d’écoutes en direct et en ligne par mois, + 8% en un an, dont + 17% d’écoutes pour les 9 webradios.

Avec 730 000 auditeurs à son écoute chaque jour (+ 53 000 en un an), FIP poursuit sa conquête de nouveaux auditeurs avec 1.5% de PDA et une très imposante DEA de 2h17. Sur le numérique, FIP a généré 13.3 millions d’écoutes en direct par mois (soit + 15% en un an) et 4.5 millions de visites mensuelles.

Enfin, Mouv' se revendique comme étant "la radio la plus jeune de France" (l'âge moyen de l'auditeur est de 29.9 ans). Elle est écoutée par 370 000 auditeurs quotidiens. Des auditeurs de plus en plus fidèles avec une durée d'écoute en forte progression (+ 23 minutes).