Près de 10 millions de visiteurs sur la plateforme Radio France

La plateforme Radio France donne accès à un vaste catalogue de contenus développés par Radio France et ses antennes, et permet aux auditeurs de retrouver au même endroit l’ensemble des programmes, en direct avec toutes les radios et webradios du groupe ou délinéarisés avec 2 millions d’épisodes de podcasts disponibles.

Couvrant un large spectre de sujets, de l’humour à la science en passant par l’info ou l’histoire, les contenus se déploient sur des formats variés comme les fictions, les séries documentaires ou encore les podcasts pour enfants. Son utilisation est personnalisée et l’auditeur peut composer dans sa bibliothèque ses propres listes de lecture, sans limitation de durée.