Première édition du "Prix des Jeunes Écritures RFI-AUF"

Les participants doivent composer une fiction, en langue française, de 15 000 caractères maximum. L’œuvre littéraire doit impérativement commencer par la phrase "Toute histoire commence un jour, quelque part" qui est l’incipit de Les exilés meurent aussi d’amour de Abnousse Shalmani, aux éditions Grasset. Les lauréats pourront profiter d'un séjour parisien, d'expériences culturelles et littéraires. La remise des Prix aura lieu le 20 mars à l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie. "Le but de ce jeu de création littéraire est de promouvoir l’écriture et la lecture du français à travers la littérature courte. Il est aussi de découvrir de nouveaux talents et de donner une chance aux passionnés d’écriture et de littérature, de se révéler à eux-mêmes et à leur public" explique RFI.Modalités et règlement : ICI