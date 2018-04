Première édition du Festival Écoute(s) à Grenoble

Le festival baptisé "Écoute(s)" vise à faire partager au plus grand nombre la passion de la radio, du son et de la création sonore, avec le souci d’impliquer au maximum les habitants. Ainsi, "Écoute(s)" est un festival destiné aux enfants et aux adultes, aux néophytes et aux passionnés de radio, par et pour les habitants. La première édition aura lieu du 19 au 22 avril 2018 dans différents lieux du quartier Saint-Bruno à Grenoble.