Pour sa 3e édition, "Médias en Seine" lance le prix Innov'

Le Prix Innov' récompense les dispositifs éditoriaux innovants et le travail d’adaptation mené par les médias français et étrangers pendant la période de confinement, autour de l’actualité sur le Covid-19 et les thématiques sciences, santé et environnement. À travers ce prix, franceinfo et Les Échos souhaitent encourager et soutenir le développement des médias autour de leur mission : informer leur public, à chaque instant, sur tous les supports.