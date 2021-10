Portrait robot de l'auditeur de podcast natif

L'auditeur de podcasts natifs ? Il est jeune : 35 ans en moyenne. 50% vivent dans les villes centres et 63% ont des enfants. 27% sont des cadres supérieurs. Un individu hyper-connecté et consommateur de média : il est, à 87%, abonné à au moins un service de streaming musicale et, à 82%, regarde des séries à la télévision. Il lit régulièrement la presse et, à 65%, lit régulièrement des livres.

Notons que cette pratique s'intensifie chez les Français : 28% en écoutent tous les jours ou presque et 56% des auditeurs envisagent d'augmenter leur consommation dans les 6 mois. Plus encore, le podcast est devenu une habitude pour 79% des auditeurs.

Enfin, notons que la durée moyenne d'un podcast natif écoutées est de 10 à 15 minutes pour 38% des auditeurs...