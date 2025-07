Podcasts : un levier stratégique pour toucher les audiences LGBT

À la fin du mois des fiertés, Edison Research rappelle l’intérêt stratégique du podcast pour toucher les publics LGBT. D’après ses données issues d’Edison Podcast Metrics, 12% des auditeurs hebdomadaires de podcasts aux États-Unis s’identifient comme LGBT. Ce taux grimpe à 31% dans le genre fiction, qui concentre la plus forte affinité. Parmi les émissions analysées, "The Magnus Archives" enregistre la part la plus élevée de public LGBT, avec 69% de son audience hebdomadaire concernée. Ce podcast de fiction horrifique intègre des personnages et des récits LGBT dans sa narration. D’autres titres affichent également des scores notables : "The Bald and the Beautiful" (avec Trixie et Katya), "Very Really Good" et "My Brother, My Brother, and Me" rassemblent près de deux tiers d’auditeurs LGBT. "Go! My Favorite Sports Team" dépasse quant à lui les 56%.