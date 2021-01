Podcasts : l'éditeur Wondery rejoint Amazon

​Lorsque l'accord sera conclu, rien ne changera pour les auditeurs et ils continueront à pouvoir accéder aux podcasts Wondery via divers fournisseurs. Avec Amazon Music, Wondery sera en mesure de fournir encore plus de contenu et de poursuivre sa mission consistant à offrir "un monde de divertissement et de connaissances à son public, où qu'il écoute".