Podcasts : Saooti publie un livre blanc

À l’heure où plus de 155 millions de podcasts français sont téléchargés par mois et où la mémorisation d’une marque y est 4.4 fois plus performante qu’avec n’importe quel autre support digital, comment structurer son offre, créer une expérience unique autour de sa marque, apporter de la valeur ajoutée et émerger dans ce nuage de podcasts ? Développement du marché, créativité, production éditoriale et technique, évolution de solutions pertinentes pour générer de l’auditorat, monétisation… Autant de sujets abordés dans le dernier livre blanc de Saooti pour comprendre les rouages de l’audio digital. "Nos différents partenaires et experts de leur domaine apportent des réponses concrètes aux questions que se pose le marché" explique Saooti.