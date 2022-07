Podcasts : AirZen Radio dépasse les 400 000 auditeurs

"Nous constatons que nos podcasts bienveillants séduisent de plus en plus d'auditeurs. C'est pour eux un espace de respiration médiatique. Cela nous encourage à continuer et surtout à développer davantage notre ligne éditoriale 100% positive" a déclaré Frédéric Courtine, cofondateur de AirZen Radio.

AirZen Radio se revendique comme "la nouvelle radio nationale 100% positive". Elle est diffusée en DAB+ de l’Île-de-France à Marseille, en passant par Auxerre, Dijon, Mâcon, Lyon, Valence, Avignon, Arles et la côte d'Azur ainsi qu'à Monaco et en Suisse Francophone.