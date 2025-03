Podcasthon 2025 : une mobilisation pour le monde associatif

L’édition 2025 est parrainée par Matthieu Stefani, podcasteur à succès derrière Génération Do It Yourself et La Martingale, cumulant plus de 900 000 auditeurs mensuels. Il sera accompagné de partenaires majeurs, dont Apple Podcasts, Spotify, Podcast Magazine , Acast et bien d’autres.Le Podcasthon invite tous les auditeurs à écouter les épisodes publiés entre le 15 et le 21 mars 2025, à découvrir les associations mises en avant et à s’engager à leur manière. Pour retrouver la liste des podcasts et associations participantes, rendez-vous sur podcasthon.org