Podcast : lancement du studio Saga sounds

Le studio s’est construit autour des compétences en matière de création, production et communication d’Emma Chevallier, d’Alexis Cohen, de Pascal Grégoire et de Timothé Guillotin. Il propose aux entreprises des contenus audio, de la prise de brief à la diffusion des podcasts. Si Saga sounds porte l’ambition de replacer le son au coeur de la stratégie de communication des entreprises, le studio diffusera aussi ses propres podcasts natifs avant la fin de l’année.Plusieurs sagas sont d'ores et déjà disponibles "Maison Fragile", "Youmiam" et "BeanStock".