Podcast : Stéphane Bern raconte la reine Elizabeth II

Spécialiste de l’Histoire et fin connaisseur de la monarchie britannique, Stéphane Bern revient sur les événements les plus marquants de la vie de la reine Elizabeth II, disparue le 8 septembre dernier à l’âge de 96 ans.

À l’aide de récits, d’anecdotes et de souvenirs personnels, Stéphane Bern raconte la vie familiale, le règne mais aussi l’impact culturel de cette Reine devenue icône. Une série d’épisodes qui permet de dresser le portrait d’une femme, d’une mère, d’une monarque, d’une personnalité ayant marqué l’Histoire.