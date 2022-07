Podcast Magazine prolonge sa campagne de prévente

Soutenu par des acteurs importants du milieu du podcast (Pénélope Boeuf, Matthieu Stefani, Clémentine Galey ou encore Jérémie Claeys), c’est toute une communauté qui accueille les bras ouverts ce projet qui fait sens. Le podcast devient un média très écouté par les français et il semble indispensable qu’une presse spécialisée mette en avant ce secteur en pleine expansion sur notre territoire.C’est dans ce cadre que Podcast Magazine a lancé, le 31 mai dernier, sa campagne de prévente de son futur magazine. En un peu plus d’un mois, l’objectif est atteint avec 250 préventes et une prolongation justifiée jusqu’au 15 septembre 2022 afin d’aller chercher un objectif plus élevé de 500 préventes.