Podcast Magazine choisit Vialife Digital pour sa liseuse et son audio digital

En permettant d'offrir un même environnement technique pour différents modes de consommation du contenu presse, Vialife Digital poursuit plusieurs objectifs. D'abord, valoriser l'expérience clients en enrichissant l'offre d'une nouvelle expérience d'accès aux magazines et quotidiens et en permettant aux lecteurs de consommer sur plusieurs canaux de diffusion. Ensuite, collecter les données statistiques pour accroître votre connaissance des usages de vos clients sur le Web et dans l'application et générer des revenus complémentaires et permettre une meilleure fidélisation des abonnés.Enfin, développer de nouveaux modes et canaux de diffusion en s'adaptant aux nouvelles tendances de consommation des contenus que ce soit vers les assistants vocaux ou demain avec les voitures connectées.